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Лукашенко рассказал, что будет делать в выходные с Путиным

Лукашенко раскрыл планы на выходные с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что будет делать в выходные с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Комсомолка» писала, что 1 августа Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию на встречу с Путиным один на один. Также сообщили, что Лукашенко и Путин проведут закрытые переговоры на Валааме.

А в открытой части переговоров Лукашенко рассказал, что будет делать в выходные с Путиным.

— Выходные мы положим на алтарь обсуждения, — процитировал белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Также уточнили, что переговоры главы Беларуси и России будут проводить в закрытом формате.

— Самая главная и полностью закрытая часть этой командировки, — написали в телеграм-канале «Пул Первого».

Также Владимир Путин сказал на встрече с Александром Лукашенко о надежде на продолжение переговоров по Украине.

А еще белорусский президент раскритиковал дедлайны, которые Трамп дает по украинскому конфликту: «Так политика не делается».

Также Лукашенко дал совет ЕС во время встречи с Путиным на Валааме.

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