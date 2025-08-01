Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что будет делать в выходные с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
«Комсомолка» писала, что 1 августа Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию на встречу с Путиным один на один. Также сообщили, что Лукашенко и Путин проведут закрытые переговоры на Валааме.
А в открытой части переговоров Лукашенко рассказал, что будет делать в выходные с Путиным.
— Выходные мы положим на алтарь обсуждения, — процитировал белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».
Также уточнили, что переговоры главы Беларуси и России будут проводить в закрытом формате.
— Самая главная и полностью закрытая часть этой командировки, — написали в телеграм-канале «Пул Первого».
Также Владимир Путин сказал на встрече с Александром Лукашенко о надежде на продолжение переговоров по Украине.
А еще белорусский президент раскритиковал дедлайны, которые Трамп дает по украинскому конфликту: «Так политика не делается».
Также Лукашенко дал совет ЕС во время встречи с Путиным на Валааме.