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Коммунальщики случайно раскопали гробницу доинкского периода в Перу

Останки погребённого человека находились в характерной для того периода позе — сидя с прижатыми к груди коленями.

Источник: Аргументы и факты

В центре перуанской столицы Лимы рабочие, занимавшиеся прокладкой подземных коммуникаций, случайно обнаружили захоронение, возраст которого превышает тысячу лет. Археологи определили, что гробница принадлежит доинкской культуре Чанкай, а останки погребённого человека находились в характерной для того периода позе — сидя с прижатыми к груди коленями.

Как сообщает Phys.org, это не единственный случай за последние месяцы, когда в Лиме находят древние артефакты. По словам археологов, столица Перу буквально стоит на исторических слоях. В ходе текущих работ были найдены две гробницы, одна из которых оказалась пустой, а другая содержала человеческие останки и погребальный инвентарь.

В заполненной гробнице обнаружены четыре керамических сосуда и три украшения из морских раковин. Исследователи утверждают, что стилистика и орнаменты этих предметов указывают на принадлежность к культуре Чанкай, существовавшей до прихода инков.

Ранее в Перу также обнаружили мумию знатной женщины. Возраст находки оценивается в 5 тысяч лет.