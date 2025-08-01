Коммунальщики случайно раскопали гробницу доинкского периода в Перу

В центре перуанской столицы Лимы рабочие, занимавшиеся прокладкой подземных коммуникаций, случайно обнаружили захоронение, возраст которого превышает тысячу лет. Археологи определили, что гробница принадлежит доинкской культуре Чанкай, а останки погребённого человека находились в характерной для того периода позе — сидя с прижатыми к груди коленями.
Как сообщает Phys.org, это не единственный случай за последние месяцы, когда в Лиме находят древние артефакты. По словам археологов, столица Перу буквально стоит на исторических слоях. В ходе текущих работ были найдены две гробницы, одна из которых оказалась пустой, а другая содержала человеческие останки и погребальный инвентарь.
В заполненной гробнице обнаружены четыре керамических сосуда и три украшения из морских раковин. Исследователи утверждают, что стилистика и орнаменты этих предметов указывают на принадлежность к культуре Чанкай, существовавшей до прихода инков.
Ранее в Перу также обнаружили мумию знатной женщины. Возраст находки оценивается в 5 тысяч лет.