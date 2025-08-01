Коммунальщики случайно раскопали гробницу доинкского периода в Перу

Как сообщает Phys.org, это не единственный случай за последние месяцы, когда в Лиме находят древние артефакты. По словам археологов, столица Перу буквально стоит на исторических слоях. В ходе текущих работ были найдены две гробницы, одна из которых оказалась пустой, а другая содержала человеческие останки и погребальный инвентарь.