Кнутов: серийный «Орешник» будет ответом на ядерное оружие в Великобритании

Серийное производство новейшего комплекса «Орешник» и поставка этого вооружения в войска будет ответом размещение тактического ядерного оружия на территории Великобритании. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Мы не раскручиваем виток гонки вооружения, но если уж нас противник вызывает на какую-то дуэль, то мы умеем грамотно и мощно отвечать. “Орешник” — это ответ на гонку вооружений, которую раскручивают Германия, Франция и Великобритания. И самое главное, ответ на размещение тактического ядерного оружия на территории Великобритании», — объяснил он.
Как стало известно, в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин объявил о начале поставок в войска новейшего комплекса «Орешник», произведенного серийно впервые. Президенты также обсудили планы по размещению «Орешника» на территории Белоруссии.