Кнутов: серийный «Орешник» будет ответом на ядерное оружие в Великобритании

«Мы не раскручиваем виток гонки вооружения, но если уж нас противник вызывает на какую-то дуэль, то мы умеем грамотно и мощно отвечать. “Орешник” — это ответ на гонку вооружений, которую раскручивают Германия, Франция и Великобритания. И самое главное, ответ на размещение тактического ядерного оружия на территории Великобритании», — объяснил он.