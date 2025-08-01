Скандал с Тимати, лечение в психбольнице и развод с Самойловой: рэперу Джигану — 40

Долгое время брак Джигана и Оксаны многим казался сказкой. Все изменилось в 2020-м, когда пара отдыхала в США, куда они Джиган привез супругу рожать. Рэпер вышел в прямой эфир в соцсети, где ругался матом и унижал коллег по цеху. Позже ситуация повторилась, однако на этот раз музыкант предстал перед подписчиками без бороды и бровей. Со слов артиста, он проходит курс лечения в одном из учреждений в США.