Скандал с Тимати, лечение в психбольнице и развод с Самойловой: рэперу Джигану — 40

Джиган отмечает день рождения 2 августа.
Джиган (GeeGun) — один из самых ярких представителей отечественной хип-хоп-культуры. Он профессионально занимается кикбоксингом, любит свою жену, дочерей и сына, и периодически попадает в громкие скандалы. Так, в 2020 году он чуть не развелся и попал в реабилитационную клинику. 2 августа Джигану исполняется 40 лет. О его карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Джигана.
Денис Устименко-Вайнштейн родился 2 августа 1985 года в Одессе. Его отец был моряком, его часто не было дома, поэтому воспитанием мальчика занималась мама. Однако, в редкие приезды отец также следил за жизнью сына. «Отец меня жестко налупил два раза в жизни. Один раз жестко ремнем налупил, а второй раз с кулака дал в бочину. Я просто жестко накосячил, соседский гараж спалил», — передает слова рэпера «Комсомольская правда».
Отец также регулярно привозил ему музыкальные записи зарубежных исполнителей. Благодаря этому Джиган заинтересовался рэпом. Свою первую композицию он создал, когда учился в девятом классе, и представил ее одноклассникам на выпускном вечере. Он стал организовывать хип-хоп вечеринки для подростков, а коллекция из двух тысяч музыкальных дисков дала ему возможность попробовать себя в роли диджея.
«Я слушал качественную зарубежную музыку, восхищался исполнителями и мечтал, что сам когда-нибудь буду петь. В старших классах стал писать песни. А однажды выступил на школьной вечеринке. Тогда я окончательно понял, что должен стать музыкантом», — рассказывал рэпер «Комсомольской правде».
После окончания школы он поступил в Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского на факультет физической культур. Во время обучения подрабатывал охранником, тренером, организовывал рэп-вечеринки. В 2007 году Джиган окончил вуз, но по специальности так и не работал, так как его музыкальная карьера на тот момент активно развивалась Вскоре под псевдонимом GeeGun рэпер отправился в Москву покорять мир шоу-бизнеса.
Карьера Джигана.
Впервые голос исполнителя прозвучал в песне «Мои пацаны» коллектива «Крестная семья», а затем он представил сольный трек под названием «Бойцовская». В 2005 году Денис завязал знакомство с DJ DLEE и Тимати, что впоследствии привело к совместной работе над композицией «Грязные шлюшки», получившей широкую популярность. Выступление с этой песней на церемонии вручения премий MTV RMA стало для Джигана дебютом на крупной сцене.
Джигану удалось начать сольную карьеру после конфликта с ТиматиФото: Pavel Kashaev / Global Look Press.
Оценив способности молодого исполнителя, Пашу предложил ему сотрудничество с лейблом Black Star. Спустя всего несколько месяцев Денис представил публике совместную композицию с Тимати под названием «Одноклассница», а затем закрепил успех, выпустив дуэты с Анной Седоковой («Холодное сердце») и Юлей Савичевой («Отпусти»). Среди других заметных работ артиста — треки «Ты рядом» с Жанной Фриске и «Карнавал» с группой «Дискотека Авария». На фоне этих успешных коллабораций слушатели все чаще интересовались, когда музыкант представит сольные произведения.
На протяжении трех лет исполнитель занимался созданием альбома «Холодное сердце», а в апреле 2012 года представил видеоклип на композицию «Нас больше нет». В конце 2013 года в его профессиональной деятельности произошли значительные изменения: музыкант сообщил о завершении сотрудничества с лейблом. Спустя некоторое время Джиган дал понять поклонникам, что причиной его ухода стали разногласия с Тимати, который, по словам артиста, с неприязнью относился к достижениям других.
«Тимати обижался, даже когда я кроссовки купил, как у него. Почему заблокировали все мои клипы, выпущенные на лейбле? Пашу тогда сказал мне: “Я не могу, Джига, меня Тим задолбал”. Он заблокировал мои ролики просто назло. Почему он такой? Почему так поступает?» — рассказывал Джиган.
В итоге Джиган начал сольную карьеру. Видеоклип на сингл «Надо подкачаться» набрал миллионы просмотров, а на премии «Муз-ТВ. Эволюция» исполнитель был признан лучшим хип-хоп-проектом 2014-го года. «Любить больше нечем», «Время похудеть», «Дождь», «На чиле» — Денис продолжал записывать хиты. «На самом деле я всегда стремился к какой-то свободе и независимости. Теперь я понимаю, что решение было правильным. Мои трэки и альбомы более чем успешны, концерты идут с аншлагами», — рассказывал Джиган.
Личная жизнь Джигана.
Оксана Самойлова — единственная жена ДжиганаФото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press.
Джиган состоял в браке лишь один раз. Его знакомство с Оксаной Самойловой произошло в одном из столичных ночных клубов, где музыкант отдыхал. Первое совместное романтическое путешествие пара совершила уже через неделю после знакомства. «Роман развивался стремительно! Я подумал, зачем терять время и предложил Оксане вместе улететь на отдых к океану, чтобы поближе узнать друг друга. Пару недель, проведенные вдвоем, доказали мне — она та, от которой мне нужны дети», — рассказывал рэпер.
В 2011 году у пары впервые родился ребенок — на свет появилась их дочь Ариела. Официально оформить свои отношения супруги решили лишь спустя год после рождения первенца. В 2014 году семья вновь пополнилась: родилась вторая дочь, которую назвали Леей. Через три года Оксана подарила супругу еще одну дочь, получившую имя Майя. Следующее пополнение произошло в 2020 году, когда у семьи появился единственный сын, которого назвали Давидом.
Самойлова и Джиган с дочерьмиФото: Светлана Шевченко / РИА Новости.
Долгое время брак Джигана и Оксаны многим казался сказкой. Все изменилось в 2020-м, когда пара отдыхала в США, куда они Джиган привез супругу рожать. Рэпер вышел в прямой эфир в соцсети, где ругался матом и унижал коллег по цеху. Позже ситуация повторилась, однако на этот раз музыкант предстал перед подписчиками без бороды и бровей. Со слов артиста, он проходит курс лечения в одном из учреждений в США.
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В конце марта 2020 года Оксана Самойлова сообщила о желании развестись. Причиной расставания стали регулярные измены Джигана. Модель заявила, что тяжело переносит процесс развода с бывшим супругом и отметила, что ей самой и детям требуется помощь психотерапевта. Однако рэпер часто виделся с детьми и каждый день вымаливал прощения у избранницы.
«Во-первых, самое главное, я бросил пить. И курить бросил вообще. Это была основная проблема, из-за которой мы поругались. Вот это вот все и при детях. Они уже взрослые. На их глазах все это выглядит очень убого», — рассказывал рэпер.
Сама Самойлова в соцсети заявила, что не собирается «что-то терпеть всю жизнь ради детей». При этом она отметила, что решение остаться с Джиганом — шанс не для супруга, а для их дочерей и сына.
Чем сейчас занимается Джиган.
Сейчас Джиган и Самойлова продолжают жить вместе и воспитывать совместных детей. Они активно транслируют свою жизнь через соцсети и она снова кажется идеальной. В последние годы рэпер регулярно появляется в различных реалити-шоу: в некоторых он снимается вместе с супругой Оксаной Самойловой, а в других — всей семьей.
В частности, в проекте «Большое переселение» семья Джигана обменялась жильем с семьей, проживающей в отдаленной деревне. Из роскошного особняка они переехали в деревенский дом недалеко от города Грязовец Вологодской области, где артист попробовал себя в роли фермера. Кроме того, супруги приняли участие в телевизионных проектах ТНТ «Выжить в Дубае. Возвращение» и «Большой куш».