Россиянка Чикунова взяла серебро на ЧМ по плаванию на 200 м брассом

Ранее на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российский пловец Кирилл Пригода был дисквалифицирован. В финале на дистанции 100 метров брассом он занял четвёртое место с 59,01 секунды, но судьи исключили его из соревнования из-за неправильной техники поворота. Главный тренер Андрей Шишин пояснил, что нарушение произошло в финале, несмотря на то, что в предварительных заплывах Пригода установил новый рекорд России.