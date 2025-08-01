Россиянка Чикунова взяла серебро на ЧМ по плаванию на 200 м брассом

Третье место с одинаковым временем (+5,02 секунды) разделили южноафриканка Кайлин Корбетт и белорусская пловчиха Алина Жмушка. Для Чикуновой эта медаль стала первой в карьере на взрослых чемпионатах мира.
Это уже вторая медаль российской сборной на чемпионате мира в Сингапуре. Ранее бронзу на дистанции 100 метров брассом завоевал Антон Чупков. Соревнования по плаванию продлятся до 27 июля, где российские спортсмены рассчитывают на новые награды.
Отметим, что для американки Дугласс эта победа стала уже третьей золотой медалью на текущем чемпионате мира. Ранее она первенствовала в комбинированной эстафете 4×100 м и на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
Ранее на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российский пловец Кирилл Пригода был дисквалифицирован. В финале на дистанции 100 метров брассом он занял четвёртое место с 59,01 секунды, но судьи исключили его из соревнования из-за неправильной техники поворота. Главный тренер Андрей Шишин пояснил, что нарушение произошло в финале, несмотря на то, что в предварительных заплывах Пригода установил новый рекорд России.