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Поезда между Петербургом и Москвой добавили на ближайшие выходные

ФПК добавила поезда между Петербургом и Москвой на ближайшие выходные.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ФПК назначила дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой на ближайшие выходные для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки, сообщает компания.

«Для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между двумя столицами назначили дополнительные двухэтажные поезда формирования АО “ФПК”, — говорится в сообщении.

Назначены поезда № 154 Москва — Санкт-Петербург отправлением 2 августа в 1.25 и № 237 Санкт-Петербург — Москва отправлением 3 августа в 15.59, сообщает ФПК.

Помимо этого, были пополнены составы поездов № 741/742 и 743/744 «Аврора», 747/748 «Невский экспресс». Суммарно было включено 13 вагонов.

Отмечается, что при наличии технических возможностей будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах и назначении дополнительных поездов для удовлетворения спроса.