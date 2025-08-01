Рассеянный склероз нарушает работу организма за 15 лет до первых признаков болезни

Первые проблемы со здоровьем, а также сбои в нервной системе появляются у носителей рассеянного склероза еще за 15 лет до постановки диагноза. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Британской Колумбии (UBC).
— Рассеянный склероз крайне сложно диагностировать из-за того, что многие первые признаки его развития, в том числе усталость, головная боль и прочие болевые ощущения, являются очень общими, — отметили специалисты.
Однако исследователи решили заострить внимание на том, когда именно появляются эти первые знаки развития болезни. Поэтому ученые несколько лет подряд наблюдали за здоровьем двух тысяч носителей рассеянного склероза.
Многие начинали сталкиваться с ранними симптомами на третьем-четвертом десятке лет жизни. При этом были и те, кто жаловался на характерные проблемы задолго до выявления очагов демиелинизации, говорится на сайте вуза.
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