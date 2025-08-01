Коршунов объяснил, почему работа над «Эшелоном» была непростой

Спектакль «Эшелон» по военной пьесе Михаила Рощина в постановке главного режиссера театра «Сфера» народного артиста России Александра Коршунова выдвинут на международную театральную премию «Звезда Театрала» в «Спецноминации к 80-летию Победы», где победителей определяют зрители.
Напомним, официальная премьера спектакля «Эшелон» состоялась 17 мая 2025 года, но самый первый показ спектакля прошел 9 мая в честь Дня Великой Победы. Среди первых зрителей были и потомки знаменитого советского писателя и драматурга Михаила Рощина — его дочь Наталья и внучка Варвара.
«Работа над спектаклем, конечно, была проведена очень непростая, потому что не так часто приходится сталкиваться с такой полифонической литературой, — рассказывает aif.ru режиссер Александр Коршунов о работе над спектаклем “Эшелон” по военной пьесе Михаила Рощина. — Это очень “оркестровая” пьеса, когда на сцене одновременно 10−20 человек и нужно выделить какой-то центр происходящего, найти линию, суметь выделить кого-то. А для того, чтобы погрузиться в этом материал, мы все вместе много смотрели документальную хронику, читали воспоминания участников войны, а также делились личными воспоминаниями, потому что у каждого из нас — родители, деды, и прадеды связаны с этой войной. Нам необходимо было лично погрузиться в этот материал, надо было максимально постараться приблизиться к той трагедии, о которой написано в этой повести».
Напомним, зрительское голосование продлится до конца августа. Затем будем объявлен шорт-лист, а имена лауреатов премии «Звезда Театрала» прозвучат со сцены Театра им. Вахтангова в начале декабря.
Отметим, в других номинациях от театра «Сфера» также вошли в лонг-лист заслуженная артистка России Татьяна Филатова в номинации «Лучшая женская роль» за главную роль в спектакле «Дом Бернарды Альбы» в постановке Ивана Рубцова, а также директор театров «Эрмитаж» и «Сфера» Анастасия Могинова в номинации «Лучший директор». Напомним, в 2024 году спектакль «Сферы» в постановке Александра Коршунова «Прозрачное солнце осени» по рассказам выдающихся советских писателей Ю. Трифонова, Ю. Казакова, и Ю. Домбровского стал лауреатом премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль. Малая форма».