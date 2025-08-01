Коршунов объяснил, почему работа над «Эшелоном» была непростой

«Работа над спектаклем, конечно, была проведена очень непростая, потому что не так часто приходится сталкиваться с такой полифонической литературой, — рассказывает aif.ru режиссер Александр Коршунов о работе над спектаклем “Эшелон” по военной пьесе Михаила Рощина. — Это очень “оркестровая” пьеса, когда на сцене одновременно 10−20 человек и нужно выделить какой-то центр происходящего, найти линию, суметь выделить кого-то. А для того, чтобы погрузиться в этом материал, мы все вместе много смотрели документальную хронику, читали воспоминания участников войны, а также делились личными воспоминаниями, потому что у каждого из нас — родители, деды, и прадеды связаны с этой войной. Нам необходимо было лично погрузиться в этот материал, надо было максимально постараться приблизиться к той трагедии, о которой написано в этой повести».