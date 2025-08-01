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Москвичей предупредили о сильном ливне

Власти Москвы предупредили жителей о сильном ливне и ветре до утра субботы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы.

«В ближайший час и с сохранением до 10.00 2 августа в столице местами ожидаются сильный ливень, сильный дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.