Москвичей предупредили о сильном ливне

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы.
«В ближайший час и с сохранением до 10.00 2 августа в столице местами ожидаются сильный ливень, сильный дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.