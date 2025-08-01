Представительство Объединения производителей железнодорожной техники открылось в Минске

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялось торжественное открытие представительства ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ), сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Торжественная церемония прошла под председательством президента ОПЖТ Валентина Гапановича. В ней приняли участие руководитель представительства ОПЖТ в Республике Беларусь Валерий Шубадеров, главный инженер БЖД Сергей Новодворский, начальник службы стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством управления БЖД Владимир Фролов, а также представители промышленных предприятий Российской Федерации и Республики Беларусь.
Валентин Гапанович отметил, что открытие представительства — значимое событие для обеспечения плодотворной работы железных дорог обоих государств.
В свою очередь руководитель представительства ОПЖТ в Республике Беларусь Валерий Шубадеров подчеркнул, что основным направлением деятельности нового представительства станет налаживание и развитие взаимодействия ОПЖТ с предприятиями Беларуси в области производства железнодорожной техники, расширение вовлеченности белорусских организаций в сферу деятельности ОПЖТ, а также формирование и развитие белорусских площадок межгосударственного взаимодействия по широким вопросам производства.
Главный инженер БЖД Сергей Новодворский акцентировал внимание на том, что ОПЖТ — это уникальная площадка для обмена передовым опытом в сфере железнодорожного машиностроения, анализа лучших практик цифровой трансформации и обсуждения перспектив эффективного развития.
Ассоциация «Объединение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ) учреждена в июне 2007 года в России для координации усилий производителей железнодорожной техники и содействия развитию отрасли. Членами ОПЖТ являются производители железнодорожной техники и комплектующих, перевозчики, владельцы инфраструктуры, операторы подвижного состава, ремонтные организации, инжиниринговые и исследовательские центры, образовательные учреждения. На долю членов ассоциации приходится около 90% всей производимой железнодорожной продукции в России. -0-