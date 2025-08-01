Представительство Объединения производителей железнодорожной техники открылось в Минске

В свою очередь руководитель представительства ОПЖТ в Республике Беларусь Валерий Шубадеров подчеркнул, что основным направлением деятельности нового представительства станет налаживание и развитие взаимодействия ОПЖТ с предприятиями Беларуси в области производства железнодорожной техники, расширение вовлеченности белорусских организаций в сферу деятельности ОПЖТ, а также формирование и развитие белорусских площадок межгосударственного взаимодействия по широким вопросам производства.