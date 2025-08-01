Пожилая британка получила септический шок из-за контакта с собакой

Пенсионерка из Великобритании скончалась от септического шока — причиной стало заражение раны бактерией Pasteurella multocida от домашней собаки. Об этой трагедии в четверг, 31 июля, сообщили в издании Mirror.
В конце июня 83-летняя Джун Бакстер сильно порезалась, из-за чего ей пришлось обратиться за помощью к своей внучке.
Тогда девушка приехала к бабушке со своей собакой. Вмешательство медиков не помогло, состояние пенсионерки стремительно ухудшилось. 1 июля ее госпитализировали, через шесть дней она скончалась.
По данным следствия, инфекция развилась из-за того, что пес внучки лизнул рану женщины. По словам хозяйки собаки, контакта между ними в тот день не было.
Несмотря на это, девушка признала, что пенсионерка очень любила пса, что и могло привести к заражению инфекцией. Медики, в свою очередь, заключили, что причиной смерти стал септический шок, уточнили в издании.
Недавно жительнице Великобритании удалили половину бедра после того, как боль в ноге оказалась симптомом редкой хондросаркомы первой стадии (злокачественная опухоль хрящевой ткани).