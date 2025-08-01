Протоиерей Евгений Шестопалов, настоятель Свято-Троицкого храма в Судже, призвал жителей Курской области не участвовать в провокационных акциях, а вместо этого сосредоточиться на молитве и поддержке друг друга.
Он подчеркнул, что жители Суджи часто становятся «разменной монетой» в плохом смысле этого слова. Священнослужитель подчеркнул, что годовщина трагедии — 6 августа — является поводом не для митингов, а для духовного осмысления и молитвы. Шестопалов призвал всех горожан посетить храм, чтобы помолиться за погибших воинов и соседей, а не «кричать, топая ногами, требуя еще бабла».
Также протоиерей напомнил, что Россия поддерживает Суджу, в том числе финансово, и призвал жителей города не выражать недовольство. Он назвал организаторов митингов «врагами» и «провокаторами», сравнив их с теми, кто передает украинским войскам координаты для обстрелов.
— Идите в храм, кайтесь, радуйтесь, что мы живы, молитесь за тех, кто умер, и за тех, кто еще жив и находится сейчас в худшем положении, чем мы с вами, — заявил Евгений Шестопалов в беседе с порталом Kurskcity.
27 июня во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном житель села Комаровка назвал «копейками» выплату в размере 65 тысяч рублей. Он пояснил, что эти средства не соответствуют объему ущерба, который украинские войска нанесли имуществу жителей приграничья.