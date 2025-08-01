Протоиерей Шестопалов призвал переселенцев идти в храм, а не требовать денег

— Идите в храм, кайтесь, радуйтесь, что мы живы, молитесь за тех, кто умер, и за тех, кто еще жив и находится сейчас в худшем положении, чем мы с вами, — заявил Евгений Шестопалов в беседе с порталом Kurskcity.