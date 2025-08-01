«Сербия под давлением иностранцев»: Вучич заявил, что не выскажется положительно о приговоре суда Милораду Додику

Нужно отметить, что сербский политик заявил, что пока он жив, то не может высказаться положительно в отношении этого вердикта суда. В пятницу апелляционная инстанция суда Боснии и Герцеговины (БиГ) оставила в силе решение, согласно которому Додик должен провести год в тюрьме и шесть лет не сможет занимать государственные должности. Это наказание было назначено за то, что Додик не выполнил указания Кристиана Шмидта, который не был утверждён ООН в качестве «высокого представителя в БиГ».