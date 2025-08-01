Глава Сербии Александр Вучич подчеркнул, что до тех пор, пока он занимает свой пост, он не будет выражать поддержку решению суда Сараево в отношении президента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорада Додика. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет национальной безопасности Сербии.
«Сербия с 2008 года проходит через многочисленные кризисы, но не была в такой тяжёлой ситуации, как после подтверждающего приговора президенту РС БиГ. Под большим давлением сегодня вся наша страна и госруководство от иностранцев, которые хотят диктовать реакцию Сербии, но это будет решением коллективного органа», — резюмировал Вучич в разговоре с прессой.
Нужно отметить, что сербский политик заявил, что пока он жив, то не может высказаться положительно в отношении этого вердикта суда. В пятницу апелляционная инстанция суда Боснии и Герцеговины (БиГ) оставила в силе решение, согласно которому Додик должен провести год в тюрьме и шесть лет не сможет занимать государственные должности. Это наказание было назначено за то, что Додик не выполнил указания Кристиана Шмидта, который не был утверждён ООН в качестве «высокого представителя в БиГ».
Додик заявил, что ожидает полной поддержки от Сербии, а также намерен обратиться за помощью к Москве и Вашингтону после вынесения приговора. Нужно отметить, что недавние протесты студентов Белграде могли быть организованы иностранными спецслужбами, об этом рассказали в правительстве Сербии.