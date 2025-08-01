Ингушетию сотрясают новые коррупционные дела: возможны отставки

В Ингушетии произошел внезапный «бум» коррупционных дел. 29 июля был арестован экс-глава Минздрава, 30 числа прошли обыски в Министерстве образования, а теперь в Министерстве экономического развития — и все по разным обвинениям.
Накануне Следственный комитет провел обыски в Министерстве экономического развития Ингушетии. Следователи изъяли документы в министерстве в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Поводом стали нарушения при расходовании бюджетных средств в 2022 году. По версии следствия, ИП получил из бюджета 3 миллиона рублей на организацию форума «Деловая Ингушетия — 2022», однако фактически его проведение было поручено другой компании. Сейчас проверяется причастность чиновников министерства к этим нарушениям.
Это уже не первые обыски в региональном правительстве за последнее время. 30 июля следователи приходили в республиканское Министерство образования. По версии следствия, должностные лица в 2021—2022 гг. похитили свыше 10,7 млн рублей, предназначенных для компенсаций учителям за работу на ЕГЭ. Деньги перечислялись на счета педагогов, но чиновники подделывали документы и присваивали средства. В ходе обысков задержана одна из подозреваемых. Ей грозит обвинение в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в особо крупном размере. Следствие готовит ходатайство об ее аресте.
Дали дальнейший ход и другим коррупционным делам. 29 июля бывший глава Министерства здравоохранения республики Магомед-Башир Балаев был арестован по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что он похитил 53 миллиона рублей из федеральных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования.
В тот же день Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по другому громкому уголовному делу — о хищении в Ингушетии более 500 миллионов рублей из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год на территории республики действовала преступная группа, организовавшая масштабную схему хищения пенсионных выплат и социальных пособий. Участники схемы фальсифицировали списки получателей, а деньги через местное отделение федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» переводились на подконтрольные счета и обналичивались. Первоначально следствие оценивало ущерб по этому делу в сумму свыше 2 миллиардов рублей, однако окончательная сумма ущерба, указанная в обвинительном заключении, превышает 500 миллионов рублей.
Генеральная прокуратура предъявила обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве 29 фигурантам. В их числе — занимавшие в разное время пост руководителя Управления федеральной почтовой связи Республики Ингушетия Магомед-Башир Калиматов и Камбулат Сукиев. Примечательно, что Магомед-Башир Калиматов является старшим братом действующего Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова.
«Я думаю, что здесь, с одной стороны, чиновники Ингушетии явно не усвоили уроки, и кто-то снова попался. С другой стороны, в регионе очень активное управление Следственного комитета», — отметил в разговоре с «МК» политолог Константин Калачев, — «Вполне возможно, что дойдут и до других министерств и ведомств». Однако, как считает эксперт, не только в отдельной республике, но и в целом по стране выросла антикоррупционная активность.
Политолог подчеркнул, что есть вероятность отставок в регионе. «Я полагаю, что кто-то должен нести ответственность, так что до отставок дело должно дойти. Тут вопрос уже к руководству соответствующих министерств. Есть такая поговорка: рыба гниёт с головы. Для того, чтобы показать серьезность подхода к борьбе с коррупцией и неотвратимость наказания, надо принимать определенные кадровые решения», — сказал Калачев.