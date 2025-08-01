Ингушетию сотрясают новые коррупционные дела: возможны отставки

В тот же день Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по другому громкому уголовному делу — о хищении в Ингушетии более 500 миллионов рублей из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год на территории республики действовала преступная группа, организовавшая масштабную схему хищения пенсионных выплат и социальных пособий. Участники схемы фальсифицировали списки получателей, а деньги через местное отделение федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» переводились на подконтрольные счета и обналичивались. Первоначально следствие оценивало ущерб по этому делу в сумму свыше 2 миллиардов рублей, однако окончательная сумма ущерба, указанная в обвинительном заключении, превышает 500 миллионов рублей.