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Молдову накрыла жара: В первые дни августа синоптики обещают температуру воздуха за +33 градуса

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Август начался по-летнему — с жары, но без экстремального зноя. Уже 2 августа температура воздуха в большинстве районов страны поднимется до +31…+33°C, при этом в южных районах возможны отдельные пики до +34°C.

После нескольких недель относительно умеренной погоды жара снова заявила о себе, напомнив, что лето ещё в самом разгаре. Несмотря на повышение температуры, метеорологи отмечают, что речь идёт скорее о сезонной жаре, чем о настоящем пекле.

В Кишинёве и других центральных районах страны днём ожидается до +32°C, ночью — около +19…+21°C. Осадков не предвидится, небо будет ясным, а ветер — слабым и переменным.

В ближайшие дни жара продолжится. Синоптики прогнозируют тёплую и сухую погоду минимум до выходных. Температурный фон останется стабильным — днём от +30 до +33 градусов, ночью — не ниже +18°C.

Молдаване уже не удивляются подобным показателям: жара стала нормой для августа. Тем не менее врачи рекомендуют соблюдать осторожность — избегать длительного пребывания на солнце в обеденные часы, пить больше воды и носить лёгкую одежду.

Такое вот жаркое, но терпимое начало последнего летнего месяца.

Погода на ближайшие дни.