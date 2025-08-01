Молдову накрыла жара: В первые дни августа синоптики обещают температуру воздуха за +33 градуса

Август начался по-летнему — с жары, но без экстремального зноя. Уже 2 августа температура воздуха в большинстве районов страны поднимется до +31…+33°C, при этом в южных районах возможны отдельные пики до +34°C.
После нескольких недель относительно умеренной погоды жара снова заявила о себе, напомнив, что лето ещё в самом разгаре. Несмотря на повышение температуры, метеорологи отмечают, что речь идёт скорее о сезонной жаре, чем о настоящем пекле.
В Кишинёве и других центральных районах страны днём ожидается до +32°C, ночью — около +19…+21°C. Осадков не предвидится, небо будет ясным, а ветер — слабым и переменным.
В ближайшие дни жара продолжится. Синоптики прогнозируют тёплую и сухую погоду минимум до выходных. Температурный фон останется стабильным — днём от +30 до +33 градусов, ночью — не ниже +18°C.
Молдаване уже не удивляются подобным показателям: жара стала нормой для августа. Тем не менее врачи рекомендуют соблюдать осторожность — избегать длительного пребывания на солнце в обеденные часы, пить больше воды и носить лёгкую одежду.
Такое вот жаркое, но терпимое начало последнего летнего месяца.
Погода на ближайшие дни.