В столице заканчивают работу над памятником крупному сражению Второй мировой

В Москве создается памятник, который станет в итоге одним из самых труднодоступных для посещения из всех, которые находятся на территории России. Эта скульптурная композиция посвящена героям Курильской десантной операции, проведенной 80 лет назад. После того, как монумент будет готов, его перевезут из столицы на Дальний Восток и установят на острове Шумшу, входящем в состав Курильской гряды.
Корреспонденту «МК» вместе с представителями некоторых других СМИ удалось познакомиться с данной художественно-мемориальной достопримечательностью на завершающем этапе ее изготовления — прямо в цеху. Если бы не эта уникальная возможность, пришлось бы совершить многочасовой перелет до Петропавловска-Камчатского, затем добраться морем или по воздуху до Северо-Курильска на острове Парамушир, и уже оттуда с оказией переправиться через пролив на соседний практически необитаемый Шумшу. Очень не просто! Но именно такой путь предстоит совершать, тем, кто захочет увидеть это скульптурное произведение уже после его размещения на запланированном месте.
Памятник посвящен 80-летию Курильской десантной операции — одной из самых героических и трагичных страниц боевых действий советских войск на Дальнем Востоке в 1945 году. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина созданием монумента занимается Российское военно-историческое общество.
— Скульптурная композиция, которую вы видите перед собой, положит начало созданию мемориала, посвященного победе Красной Армии над войсками милитаристской Японии в последнем большом сражении Второй мировой войны, — пояснил заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко. — Эта полузабытая, к сожалению, на данный момент, страница той войны вновь возвращается к нам. Согласно планам, работа по созданию такого мемориала на острове Шумшу будет завершена в 2030 году.
Четырехметровый бронзовый монумент увековечивает подвиг бойцов — героев операции по освобождению Курил. За основу взяты образы двух морских пехотинцев — Николая Вилкова и Петра Ильичёва, повторивших тогда подвиг Александра Матросова.
18 августа 1945 года, в день высадки передового отряда морской пехоты на остров, превращенный японцами в настоящую крепость, некоторые наши подразделения оказались в очень трудной ситуации. При штурме сильно укрепленной неприятелем высоты 171 советским бойцам не позволял продвинуться вперед мощный японский дот с двумя амбразурами, из которых вели огонь пулеметы. Попытки подавить эти огневые точки не давали результата. Тогда один за другим старшина первой статьи Николай Вилков и матрос Петр Ильичёв бросились к амбразурам и закрыли их своими телами. Такой самоотверженный поступок спас жизни многим другим морякам и пехотинцам, дал им шанс ворваться на позиции японцев, занять наконец стратегически важную высоту и водрузить над ней Красное Знамя.
26-летний Н. Вилков и 18-летний П. Ильичёв были посмертно удостоены звания «Герой Советского Союза». Они похоронены на острове Шумшу.
Автором создаваемого в столице для Курил монумента стала скульптор Маргарита Фомина (Салычева).
— Было непросто сделать скульптурные образы не обобщенными, а имеющими портретное сходство с Вилковым и Ильичёвым. Ведь сохранились лишь их маленькие фотографии, — пояснила она. — Еще одним важным для меня моментом при создании скульптурной композиции стала попытка понять, что же происходило в душах молодых бойцов в те секунды, когда они решились на такой отчаянный поступок — ценой собственной жизни помочь одержать победу над врагом.
Сейчас работы над памятником уже близятся к концу. Процесс изготовления в металле по авторской модели включал в себя отливку фрагментов скульптуры, сборку отлитых частей на несущем каркасе, финальную обработку наружной поверхности композиции и подготовку ее к длительной транспортировке. Уже совсем скоро готовый памятник спецбортом отправят из Москвы на Дальний Восток, а затем на корабле довезут до Шумшу и установят там у подножья горы Северная.