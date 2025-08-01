В столице заканчивают работу над памятником крупному сражению Второй мировой

Корреспонденту «МК» вместе с представителями некоторых других СМИ удалось познакомиться с данной художественно-мемориальной достопримечательностью на завершающем этапе ее изготовления — прямо в цеху. Если бы не эта уникальная возможность, пришлось бы совершить многочасовой перелет до Петропавловска-Камчатского, затем добраться морем или по воздуху до Северо-Курильска на острове Парамушир, и уже оттуда с оказией переправиться через пролив на соседний практически необитаемый Шумшу. Очень не просто! Но именно такой путь предстоит совершать, тем, кто захочет увидеть это скульптурное произведение уже после его размещения на запланированном месте.