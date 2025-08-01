«Западных хозяев Украины Зеленский уже не устраивает». Ваджра о решении ограничить НАБУ и САП

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Владимира Зеленского об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры связано с тем, что Зеленский считает себя настолько самостоятельным и могущественным, что никто не должен и не может его контролировать. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА сказал главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра.
Рассуждая о значении подписания 22 июля Зеленским закона об ограничении полномочий НАБУ и САП, представляющих собой не подконтрольные украинским властям западные структуры, главред отметил: «Это было связано с тем, что по мнению Зеленского, он настолько велик, самостоятелен и могущественен, что никто не должен и не может его контролировать. То есть не должно быть угрозы. В последнее время эти структуры активировались в отношении его ближайшего окружения. Поняли на Банковой, что большой хозяин ими недоволен. Пошли расследования, уголовные дела, вбросы по поводу коррупции».
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«Зеленский делает ответный ход: я великий, я полубог, а вы тут что делаете? И он одним ударом все это сносит. И тут начинается интересное. Потому что активация всех этих структур — это, по сути, подход к Зеленскому. Начинают выдергивать отдельных персонажей из его ближайшего окружения. Это же вся монолитная криминальная структура по разворовыванию денег и всего остального», — сказал Андрей Ваджра.
Главред информационно-аналитического сайта подчеркнул, что вся политическая верхушка и вертикаль госуправления Украины насквозь коррупционная: «И это же идеальный механизм — борьба с коррупцией — в любой момент можно любой элемент удалить и это будет честно, по закону, это не будет надумано. Там можно наугад сажать любого, даже не зная, чем он занимается».
«Естественно, западных хозяев Украины Зеленский уже не устраивает. Парень потерял берега полностью, пытается выйти из-под контроля. У парня с головой большие проблемы. Одно дело, проблемы у президента Молдовы, которую на карте тяжело рассмотреть, а другое — у вроде бы как президента Украины, в которую Запад вложился и на которую делает ставку в борьбе с Россией. Им нужен другой персонаж, более адекватный и, естественно, управляемый», — констатировал Андрей Ваджра.
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Он также обратил внимание, что Зеленский это прекрасно понимает: «Отсюда его ответный удар по всем этим структурам западным внутри страны. Вот пошли уголовные дела — ответный удар. И сразу выводится массовка на улицы. Мгновенно».-0-