«Западных хозяев Украины Зеленский уже не устраивает». Ваджра о решении ограничить НАБУ и САП

Рассуждая о значении подписания 22 июля Зеленским закона об ограничении полномочий НАБУ и САП, представляющих собой не подконтрольные украинским властям западные структуры, главред отметил: «Это было связано с тем, что по мнению Зеленского, он настолько велик, самостоятелен и могущественен, что никто не должен и не может его контролировать. То есть не должно быть угрозы. В последнее время эти структуры активировались в отношении его ближайшего окружения. Поняли на Банковой, что большой хозяин ими недоволен. Пошли расследования, уголовные дела, вбросы по поводу коррупции».