Группа «Тату» анонсировала мировой тур и новые песни

Музыкальный дуэт «Тату», ставший мировым феноменом в начале 2000-х годов, объявил о выпуске новых композиций и предстоящем гастрольном туре по различным странам. Сообщение опубликовано на официальной странице коллектива в социальной сети.
«Мы официально объявляем о выходе новых песен и концертах по всему миру. Вы готовы к нашему возвращению?» — говорится в обращении к слушателям.
О воссоединении дуэта стало известно в начале июля 2025 года. Юлия Волкова и Елена Катина сообщили, что поклонников ожидает «много нового и интересного».
Группа была создана в 1999 году и официально прекратила существование в 2011 году, после чего обе участницы занялись сольными проектами. В последующие годы они выступали совместно лишь эпизодически.