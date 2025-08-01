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Группа «Тату» анонсировала мировой тур и новые песни

О воссоединении дуэта стало известно в начале июля 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Музыкальный дуэт «Тату», ставший мировым феноменом в начале 2000-х годов, объявил о выпуске новых композиций и предстоящем гастрольном туре по различным странам. Сообщение опубликовано на официальной странице коллектива в социальной сети.

«Мы официально объявляем о выходе новых песен и концертах по всему миру. Вы готовы к нашему возвращению?» — говорится в обращении к слушателям.

О воссоединении дуэта стало известно в начале июля 2025 года. Юлия Волкова и Елена Катина сообщили, что поклонников ожидает «много нового и интересного».

Группа была создана в 1999 году и официально прекратила существование в 2011 году, после чего обе участницы занялись сольными проектами. В последующие годы они выступали совместно лишь эпизодически.