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В центре Ростова загорелся мусор

На улице Горького в Ростове вечером в пятницу произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 1 августа, в центре Ростова на улице Горького, 140, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Как оказалось, на площади 25 квадратных метров загорелся мусор. Сообщение на пульт управления поступило в 18:56. На место незамедлительно выехали восемь спасателей на двух единицах техники.

Ранее в пятницу вблизи трассы Ростов — Волгодонск потушили ландшафтный пожар. Огонь шел вдоль дороги, поэтому пришлось на время перекрыть проезжую часть. Однако в 17:13 пламя удалось потушить.

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