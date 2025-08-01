В центре Ростова загорелся мусор

Вечером в пятницу, 1 августа, в центре Ростова на улице Горького, 140, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Как оказалось, на площади 25 квадратных метров загорелся мусор. Сообщение на пульт управления поступило в 18:56. На место незамедлительно выехали восемь спасателей на двух единицах техники.
Ранее в пятницу вблизи трассы Ростов — Волгодонск потушили ландшафтный пожар. Огонь шел вдоль дороги, поэтому пришлось на время перекрыть проезжую часть. Однако в 17:13 пламя удалось потушить.
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