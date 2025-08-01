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Собака чуть не отгрызла гениталии известному футболисту

Экс-нападающий «Барселоны» Карлес Перес был госпитализирован с травмой гениталий, сообщает издание The Mirror.

Экс-нападающий «Барселоны» Карлес Перес был госпитализирован с травмой гениталий, сообщает издание The Mirror. Причиной стал укус агрессивной собаки за пах.

По данным издания, во время прогулки собака Переса подралась с другим псом. Перес попытался разнять собак, и одна из них вцепилась ему в половой орган. Спортсмена доставили в частную клинику.

Медикам пришлось наложить шесть швов и оставить 27-летнего футболиста под наблюдением. Состояние Переса оценивается как стабильное, однако не исключена возможность хирургического вмешательства.

Травма вывела Переса, арендованного греческим «Арисом» у «Сельты», из строя после всего одной сыгранной игры. Он пропустит отборочный матч Лиги конференций против «Араз-Нахчыван».

Карлес Перес провел 13 матчей в составе основного состава «Барселоны» и стал чемпионом Испании. В 2020 году он перешел в итальянскую «Рому», затем в «Сельту».