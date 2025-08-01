Собака чуть не отгрызла гениталии известному футболисту

Экс-нападающий «Барселоны» Карлес Перес был госпитализирован с травмой гениталий, сообщает издание The Mirror. Причиной стал укус агрессивной собаки за пах.
По данным издания, во время прогулки собака Переса подралась с другим псом. Перес попытался разнять собак, и одна из них вцепилась ему в половой орган. Спортсмена доставили в частную клинику.
Медикам пришлось наложить шесть швов и оставить 27-летнего футболиста под наблюдением. Состояние Переса оценивается как стабильное, однако не исключена возможность хирургического вмешательства.
Травма вывела Переса, арендованного греческим «Арисом» у «Сельты», из строя после всего одной сыгранной игры. Он пропустит отборочный матч Лиги конференций против «Араз-Нахчыван».
Карлес Перес провел 13 матчей в составе основного состава «Барселоны» и стал чемпионом Испании. В 2020 году он перешел в итальянскую «Рому», затем в «Сельту».