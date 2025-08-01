Синоптик заявила об изменении климата в Москве в сторону субтропиков

Позднякова предупредила, что Москва и пригород совсем не приспособлены к подобным погодным аномалиям, поэтому потоки воды топят улицы, не успевая впитываться. Синоптик не исключила, что под новую климатическую реальность придётся подстраиваться, и на это нужно время.