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Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа «Город дорог»

Роскомнадзор: ограничение доступа к альбому Гуфа возможно на основании суда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что ограничение доступа к альбому «Город дорог» рэпера Гуфа (Алексея Долматова) возможно на основании суда, решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя.

«Ограничение доступа к контенту возможно на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзор рассматривает подобные обращения в установленном порядке», — сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что граждане могут сообщать о наличии в сети интернет информации, распространение которой запрещено в России, через специальную форму обратной связи на сайте Роскомнадзора.