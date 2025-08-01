Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа «Город дорог»

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что ограничение доступа к альбому «Город дорог» рэпера Гуфа (Алексея Долматова) возможно на основании суда, решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя.
«Ограничение доступа к контенту возможно на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзор рассматривает подобные обращения в установленном порядке», — сообщили в ведомстве.
Там напомнили, что граждане могут сообщать о наличии в сети интернет информации, распространение которой запрещено в России, через специальную форму обратной связи на сайте Роскомнадзора.