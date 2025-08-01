Гавайский рыбак похвастался уловом на ТВ во время сюжета о грядущем цунами

Рыбак на Гавайских островах в прямом эфире похвастался своим уловом перед грядущим цунами. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили на телеканале Khon-TV.
На видео показано, как мужчина радостно поднимает рыбу, а также искренне улыбается.
Сам сюжет создавался для предупреждения о возможном масштабном цунами, которое должно было накрыть острова на фоне землетрясения на Камчатке.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что землетрясение, произошедшее 30 июля, стало сильнейшим, его магнитуда составила 8,8. Что известно о стихийном бедствии в регионе — в материале «Вечерней Москвы».
Российская телеведущая Юлия Барановская также едва не получила травмы во время мощнейшего землетрясения на Камчатке. На момент активных подземных толчков она находилась в море вместе со своими детьми.
Согласно оценкам специалистов камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда прошедших толчков составила 8,7. Эксперты отметили, что это землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.