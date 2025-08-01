В США начали расследование из-за импорта палладия из РФ

«Комиссия начала предварительную фазу антидемпингового и компенсационного расследования в отношении импорта необработанного палладия из России, чтобы определить, есть ли основания полагать, что американской отрасли наносится материальный ущерб или существует угроза его причинения из-за российских поставок», — сказано в уведомлении USITC.