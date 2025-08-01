В США начали расследование из-за импорта палладия из РФ

Комиссия по международной торговле США (USITC) приступила к проведению антидемпингового и компенсационного расследования, чтобы определить, наносит ли импорт необработанного палладия из РФ ущерб американским производителям, пишет РИА Новости.
«Комиссия начала предварительную фазу антидемпингового и компенсационного расследования в отношении импорта необработанного палладия из России, чтобы определить, есть ли основания полагать, что американской отрасли наносится материальный ущерб или существует угроза его причинения из-за российских поставок», — сказано в уведомлении USITC.
В рамках расследования комиссии необходимо представить предварительные выводы до 15 сентября. После этого заключение должны передать в американское министерство торговли до 22 числа того же месяца. Кроме того, USITC проведет открытые слушания по делу 20 августа.
Отмечается, что если обвинения подтвердятся, то министерство торговли США может принять решение о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении российского палладия.
Ранее первый заместитель госсекретаря США по вопросам менеджмента и ресурсов Майкл Ригас заявил, что власти рассматривают возможность введения импортных пошлин на палладий из РФ.