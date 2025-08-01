РКН проверят доступность в интернете альбома «Город дорог» Гуфа

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Роскомнадзор в настоящее время проводит мониторинг доступности в интернете альбома «Город дорог» репера Гуфа (Алексей Долматов) для передачи информации экспертам, заявило ведомство РИА Новости.
«Роскомнадзор в настоящее время проводит мониторинг доступности в сети “Интернет” альбома “Город дорог” Гуфа, для передачи информации экспертам», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что принятие решений об отнесении контента к категории запрещенных пронаркотических материалов находится в компетенции МВД России. Роскомнадзор блокирует такой контент на основании решений этого ведомства.
Накануне предприниматель Игорь Рыбаков сообщил в своем Telegram-канале, что выкупает первый альбом рэпера Гуфа «Город дорог», после сделки он собирается удалить релиз со всех площадок, по его мнению, такая музыка романтизирует употребление алкоголя и запрещенных веществ.