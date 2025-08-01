РКН проверят доступность в интернете альбома «Город дорог» Гуфа

Накануне предприниматель Игорь Рыбаков сообщил в своем Telegram-канале, что выкупает первый альбом рэпера Гуфа «Город дорог», после сделки он собирается удалить релиз со всех площадок, по его мнению, такая музыка романтизирует употребление алкоголя и запрещенных веществ.