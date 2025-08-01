Комфортный для людей и животных. Новый Пермский зоопарк оценили эксперты

Чтобы оценить проделанную работу и саму новую площадку перед открытием в Пермь пригласили руководителей лучших зоопарков России. К какому мнению пришли эксперты?
Парк цветов и деревьев.
Первое, что хочется сделать в новом зоопарке — бросить взгляд в сторону горизонта и вздохнуть полной грудью — настолько там просторно. Если переводить впечатления в цифры — площадь территории — 25 га (а раньше было 1,6 га). Повсюду зелень и цветы: на площадке высадили 1000 хвойных (ели, горные сосны, можжевельники) и более 300 лиственных (березы, клены, лиственницы, ивы разных видов, сирень, черемуха, рябина, боярышник, яблони, груши) деревьев. Также там появились 47 000 многолетних цветов, более 3000 кустарников. Это настоящий ландшафтный парк.
Второе, на что обращаешь внимание — журчание воды, которое можно услышать повсюду. Множество вольеров оборудовали бассейнами с искусственными водопадами. Особенно поражает размерами предназначенный для бурых медведей водоём. А зоологов больше всего порадовала реакция на бассейн полярных волков. Те нисколько не испугались нового вольера, а сразу начали дурачиться в воде. Впрочем, разные животные адаптируются по-разному. К примеру, самец пумы воспринял переезд более насторожено и сначала выходил в уличный вольер только ночью. Но сейчас его можно увидеть там и днём, говорят специалисты. С удовольствием обживается на новом месте малышня. К примеру, птенец японского журавля и гималайская медведица — она постоянно куда-то лезет и попискивает. Сейчас на новую площадку осталось перевезти только крупных хищников. Но жара — не лучшее для этого время.
«Открытие совсем близко. Мы постепенно перевозим животных на новую территорию, делаем всё, чтобы адаптация была мягкой, — рассказала генеральный директор Пермского зоопарка Юлия Шитова. — Переезд проходит хорошо. Первую экскурсию провели для руководителей зоопарков других регионов. Все восхищены масштабами, особенно, когда видят рабочую зону, где находятся: ветеринарная клиника, санитарный блок, самая большая в стране кормокухня. Поучился настоящий зоополис со множеством инженерных систем. Он подобен человеческому организму — тоже очень сложный и нуждается во внимании специалистов в области “здоровья”. Соблюдено правило трёх “К”, по которому должны обеспечиваться: комфорт зверей, комфорт сотрудников и комфорт посетителей».
С ростом территории возрастает и штат. Сейчас зоопарк набирает новых работников: в штатном расписании 243 ставки вместо 86, имевшихся на прежней площадке. В первую очередь нужны киперы (они ухаживают за животными).
Первые по барсам.
Внимание приковано к новому зоопарку, а о том, чего удалось добиться на старой площадке, многие забывают. Между тем, за 92 года работы пермский зоопарк как культурное, просветительское, научное и природоохранное учреждение накопил большой опыт. Солидным достижениям не помешали даже стеснённые условия.
«Коллекция зоопарка уникальна. Она насчитывает более 3 тыс. особей 314 видов, 274 из которых занесены в Красные книги (87%). Главная цель — обеспечить благополучие животных, сохранение и разведение редких видов. Пермский зоопарк — участник природоохранных программ. Он имеет передовой опыт в сохранении снежного барса (из 14 животных этого вида, содержащихся в других зоопарках России, шесть особей из Перми) и белых медведей (они у нас содержатся с 1957 г., старейшая медведица Амдерма прожила 42 года, сейчас в зоопарке проживает семья белых медведей — самка Мила, самец Сэрику и их дочь, медведица Парма), — говорят в зоопарке. — В Пермском зоопарке, одном из немногих, живут такие виды как гигантские муравьеды, большие рыжие кенгуру, орангутаны, древесные дикобразы, казуары
Наработанный опыт позволяет регулярно получать потомство. К примеру, в 2024 г. оно было у 132 видов животных. Не стал исключением и 2025 г. В этом году пополнение произошло у японских журавлей, альпака, северных оленей, рысей, эдиповых тамаринов, гималайских таров и винторогих коз. Также Пермскому зоопарку доверили воспитание осиротевшей шестимесячной гималайской медведицы, найденной во Владивостоке. Если уж в прежних условиях животные активно размножались, то что будет на новом месте? Рождаемость подскочит?
«А мы будем только рады этому! — улыбается заместитель генерального директора Пермского зоопарка по зоологической и ветеринарной части Анастасия Залога. — В том числе мы очень ждём потомства борнейских орангутанов. Лиза и Билл — они совсем недавно пополнили коллекцию зоопарка — сначала их планируется поселить в соседних вольерах, чтобы они привыкли друг к другу, а затем — в один общий».
Технологии будущего.
Что можно сказать о новом зоопарке помимо того, что он в разы больше старого? Площадку позиционируют как современный высокотехнологичный объект, спроектированный по самым последним требованиям к содержанию питомцев и соответствующий международным стандартам. Это самый новый зоопарк в России. Он состоит из пяти тематических зон: «Африканская саванна», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Лесная Мозаика», «Тропический рай — страна обезьян». На новой площадке 92 наружных вольера (размером от 34 до 3200 кв. м) Высокие технологии будут встречать гостей уже на входе, где установили роботизированную вращающуюся дверь. На территории установили информационные киоски, мультимедийное оснащение, систему оповещения, видеонаблюдение, автоматизированную билетную систему.
«Технологичная система водоподготовки общим объёмом 3178 куб. м. позволяет обеспечить работу 54 искусственно созданных водоёмов в вольерах. Обустроены пять зданий систем водоподготовки. Вода в них проходит по закрытому контуру для фильтрации, дезинфекции, нагрева и контроля параметров. В пресных водоёмах вода обрабатываться до качества питьевой по содержанию взвешенных веществ и микробиологических показателей, — рассказывают в зоопарке. — Круглогодичный подогрев бассейнов для белых медведей даёт возможность краснокнижным хищникам вне зависимости от климатических условий находиться в естественной среде. Для содержания белых медведей построено четыре вольера общей площадью 2274 кв. м. При этом общая площадь зеркала воды в водоёмах 656,6 кв. м. Климат-контроль вольерных групп обеспечивает комфортную температуру для всех животных — от обитателей Африки до Заполярья».
А для посетителей организовали большую парковку, смотровые и детские площадки, выставочные залы, верёвочный парк, кафе и другие точки питания, пункт проката, сцену с амфитеатром, лекторий
«Особого внимания заслуживает система водоподготовки, спроектированная с учётом экологичности и приближенная к природным условиям, — считает директор “Сочинского аквариума” Сергей Зрайчиков. — Для очистки воды не используется хлор, который вредит здоровью животных. Построена современная система фильтрации».
По словам эксперта, у Пермского зоопарка большой потенциал для развития.
Директор Ленинградского зоологического парка Юрий Журавлёв отметил, что проектировщики подумали и о комфорте работников.
«Сотрудники зоопарка — это люди, преданные своему делу и готовые буквально жить на работе. Поэтому важно обеспечить им хорошие условия труда. В Пермском зоопарке всё нацелено на это. Грамотно спроектирована система вентиляции. Широкие въезды в вольеры. Очень удобный и большой виварий», — считает Юрий Журавлёв.
По словам директора зоопарка, расположенного в Ростове-на-Дону, на площадке продуманы все условия и для посетителей, в том числе — для людей с особенностями здоровья.
Точную дату открытия зоопарка озвучат уже совсем скоро. В день, когда двери распахнутся для посетителей, организуют большой праздник.