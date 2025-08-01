Комфортный для людей и животных. Новый Пермский зоопарк оценили эксперты

Второе, на что обращаешь внимание — журчание воды, которое можно услышать повсюду. Множество вольеров оборудовали бассейнами с искусственными водопадами. Особенно поражает размерами предназначенный для бурых медведей водоём. А зоологов больше всего порадовала реакция на бассейн полярных волков. Те нисколько не испугались нового вольера, а сразу начали дурачиться в воде. Впрочем, разные животные адаптируются по-разному. К примеру, самец пумы воспринял переезд более насторожено и сначала выходил в уличный вольер только ночью. Но сейчас его можно увидеть там и днём, говорят специалисты. С удовольствием обживается на новом месте малышня. К примеру, птенец японского журавля и гималайская медведица — она постоянно куда-то лезет и попискивает. Сейчас на новую площадку осталось перевезти только крупных хищников. Но жара — не лучшее для этого время.