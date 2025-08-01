Народные приметы на 2 августа 2025 года: что нельзя делать в Ильин день

не стоит купаться — считалось, что с этого дня в водоёмах «хозяин» воды просыпается и может утащить купающегося;нельзя стирать, полоскать или выливать грязную воду на улицу — это якобы привлекало беду;избегали скандалов и громких споров — день считался «грозовым», и ссоры могли вызвать беду;не давали ничего из дома — особенно огонь, соль, хлеб;не работали в поле, если начиналась гроза — опасались молнии;не оставляли животных на пастбище без присмотра — опасались нападений хищников или пропажи.