Народные приметы на 3 августа 2025 года: что нельзя делать в Молчальник

3 августа — день Онуфрия Молчальника, в народе известный как Молчальник. Это один из редких календарных дней, когда молчание считалось не просто добродетелью, а своего рода оберегом. Люди верили, что лишние слова в этот день могут нарушить душевный покой, привлечь ссоры или даже беду. Слово — сила, и в этот день его предпочитали сберечь. День настраивал на внутреннее спокойствие, размышления, труд без лишних разговоров и уединённое общение с природой.