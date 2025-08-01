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В Ростове изменили подход к покосу травы

В Ростове будут по-другому бороться с амброзией и сорняками.

Источник: Комсомольская правда

Александр Скрябин объявил о кардинальном изменении подхода к покосу сорной растительности в Ростове, включая особо опасную для аллергиков амброзию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Раньше работы по покосу проводились выборочно. И многие заброшенные и бесхозные участки оставались без внимания, позволяя сорнякам беспрепятственно разрастаться. Теперь департамент ЖКХ разработал новый регламент, который разрешает скашивание травы на всех городских территориях, не находящихся в частной собственности.

— Перед исполнителем поставлена еще задача — увеличить число работников, задействованных в покосе сорной растительности, при необходимости увеличить кратность покоса, а при выборе адресов, в первую очередь, учитывать обращения горожан, — говорится в сообщении.