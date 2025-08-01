В Ростове изменили подход к покосу травы

Раньше работы по покосу проводились выборочно. И многие заброшенные и бесхозные участки оставались без внимания, позволяя сорнякам беспрепятственно разрастаться. Теперь департамент ЖКХ разработал новый регламент, который разрешает скашивание травы на всех городских территориях, не находящихся в частной собственности.