Военкор Котенок отреагировал на приказ Трампа о размещении атомных подлодок

Военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал распоряжение президента США Дональда Трампа о размещении двух атомных подводных лодок «в соответствующих регионах». Сообщение опубликовано в Telegram-канале журналиста.
1 августа глава Соединенных Штатов отдал приказ о передислокации атомных подводных лодок в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
В свою очередь Котенок отметил, что американский лидер не указал конкретные регионы для базирования подлодок.
«Очень удобно. “Миротворец” Трамп — он такой. Хоть завтра на Нобелевку», — написал военный корреспондент.
Напомним, Трамп подверг резкой критике Дмитрия Медведева за его высказывания, касающиеся установленных Вашингтоном сроков урегулирования конфликта на Украине. Трамп заявил, что подобные заявления приближаются к «чрезвычайно опасной черте» и призвал зампреда Совбеза РФ быть осторожнее в формулировках.