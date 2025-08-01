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Военкор Котенок отреагировал на приказ Трампа о размещении атомных подлодок

Военкор обратил внимание на то, что Трамп не уточнил, где именно решил разместить атомные подводные лодки.

Источник: Аргументы и факты

Военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал распоряжение президента США Дональда Трампа о размещении двух атомных подводных лодок «в соответствующих регионах». Сообщение опубликовано в Telegram-канале журналиста.

1 августа глава Соединенных Штатов отдал приказ о передислокации атомных подводных лодок в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

В свою очередь Котенок отметил, что американский лидер не указал конкретные регионы для базирования подлодок.

«Очень удобно. “Миротворец” Трамп — он такой. Хоть завтра на Нобелевку», — написал военный корреспондент.

Напомним, Трамп подверг резкой критике Дмитрия Медведева за его высказывания, касающиеся установленных Вашингтоном сроков урегулирования конфликта на Украине. Трамп заявил, что подобные заявления приближаются к «чрезвычайно опасной черте» и призвал зампреда Совбеза РФ быть осторожнее в формулировках.

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