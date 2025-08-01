СМИ: Футболисту ПСЖ Хакими грозит до 15 лет заключения по делу об изнасиловании

Футболисту французского клуба «Пари Сен-Жермен» Ашрафу Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения по делу об изнасиловании. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщила газета Le Parisien. Такое наказание футболисту требует назначить прокуратура Нантера, которая предъявила ему обвинение и обратилась в уголовный департамент О-де-Сен.
Дальнейшие шаги по делу футболиста должен предпринять следственный судья.
В марте 2023 года прокуратура Нантера предъявила Хакими обвинения в изнасиловании 24-летней девушки, которая обратилась в полицию в феврале того же года, передает ТАСС.
4 марта 2024 года появились сообщения о том, что шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена обвинили в изнасиловании, домогательствах и преследовании. Предполагаемая жертва сексуального насилия подала иск к спортсмену и потребовала выплатить ей компенсацию в размере 250 миллионов долларов.
27 сентября того же года эстонская фигуристка Солен Мазанг рассказала об изнасиловании со стороны коллеги — по словам спортсменки, мужчина начал приставать в тот момент, когда она находилась под воздействием лекарств. Она подчеркнула, что после случившегося мужчина до сих пор встречается с ней так, будто ничего страшного не произошло.