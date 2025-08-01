СМИ: Футболисту ПСЖ Хакими грозит до 15 лет заключения по делу об изнасиловании

27 сентября того же года эстонская фигуристка Солен Мазанг рассказала об изнасиловании со стороны коллеги — по словам спортсменки, мужчина начал приставать в тот момент, когда она находилась под воздействием лекарств. Она подчеркнула, что после случившегося мужчина до сих пор встречается с ней так, будто ничего страшного не произошло.