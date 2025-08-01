Дандыкин рассказал об атомных подлодках США из нового заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп может направить в «указанные районы» многоцелевые атомные лодки с «томагавками». Таким мнением поделился с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Подлодок в Америке достаточно много. У них есть многоцелевые атомные лодки третьего, четвертого поколения, типа “Виржиния”, “Лос-Анджелес”. Есть две или три “Сивулфа”. Они очень дорогие», — отметил он.
По словам военного эксперта, самой главной ударной силой являются достаточно уже зрелые подводные лодки третьего поколения класса «Огайо».
«Американцы только заложили подводную лодку “Колумбия” четвёртого поколения. У нас уже вот восемь “Бореев” четвёртого поколения», — добавил Дандыкин.
Ранее президент США сообщил, что отдал распоряжение о направлении двух атомных подводных лодок в указанные районы в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.