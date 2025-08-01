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Роскомнадзор: ограничение доступа к альбому Гуфа возможно на основании суда

Миллиардер Игорь Рыбаков ранее выкупил альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его.

Источник: Аргументы и факты

В Роскомнадзоре заявили, что ограничение доступа к альбому «Город дорог» рэпера Гуфа (Алексея Долматова) возможно на основании суда. Решение об удалении контента с интернет-площадок выносит Мосгорсуд по иску правообладателя, передает РИА Новости.

«Ограничение доступа к контенту возможно на основании решения суда. Решение об удалении контента с площадок в интернете выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзором такого рода обращения рассматриваются в установленном порядке», — отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что граждане могут сообщать о наличии в интернете информации, распространение которой запрещено в России, посредством специальной формы обратной связи на сайте Роскомнадзора.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что в настоящее время проводят мониторинг доступности в интернете альбома «Город дорог» для передачи информации экспертам.

Ранее сообщалось, что миллиардер Игорь Рыбаков выкупил альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его. Сумма сделки составила 95 миллионов рублей.