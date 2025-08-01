Роскомнадзор: ограничение доступа к альбому Гуфа возможно на основании суда

В Роскомнадзоре заявили, что ограничение доступа к альбому «Город дорог» рэпера Гуфа (Алексея Долматова) возможно на основании суда. Решение об удалении контента с интернет-площадок выносит Мосгорсуд по иску правообладателя, передает РИА Новости.
«Ограничение доступа к контенту возможно на основании решения суда. Решение об удалении контента с площадок в интернете выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзором такого рода обращения рассматриваются в установленном порядке», — отметили в ведомстве.
Там также напомнили, что граждане могут сообщать о наличии в интернете информации, распространение которой запрещено в России, посредством специальной формы обратной связи на сайте Роскомнадзора.
Кроме этого, в ведомстве отметили, что в настоящее время проводят мониторинг доступности в интернете альбома «Город дорог» для передачи информации экспертам.
Ранее сообщалось, что миллиардер Игорь Рыбаков выкупил альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его. Сумма сделки составила 95 миллионов рублей.