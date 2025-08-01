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Врач Семиченков назвал неочевидные признаки разрушения тазобедренного сустава

Врачи часто проводят операции по замене тазобедренного сустава. Ортопед и травматолог Павел Семиченков перечислил неочевидные признаки его разрушения.

Врачи часто проводят операции по замене тазобедренного сустава. Ортопед и травматолог Павел Семиченков перечислил неочевидные признаки его разрушения.

Самым стандартным симптомом при болезни является боль, которая обычно локализуется в паху и может отдавать в бедро и колено. Неприятные ощущения усиливаются при длительной ходьбе, а также при любой другой физической нагрузке.

Травматолог подчеркнул, что не все профессиональные врачи сразу распознают проблему с тазобедренным суставом. Часто пациенты сталкиваются с болью исключительно в колене.

Эксперты лечат какие-либо мелкие нарушения, однако сам источник возникшей болезни остается незамеченным.

Вместе с этим боль с наружной стороны тазобедренного сустава необязательно указывает на патологический процесс в нем. Зачастую симптом появляется при проблемах пояснично-крестцового отдела позвоночника, уточнили в Aif.ru.

Недавно кардиолог Мария Чайковская рассказала, что при употреблении всего одной сосиски в день повышается риск развития сразу 11 опасных заболеваний.