Врач Семиченков назвал неочевидные признаки разрушения тазобедренного сустава

Врачи часто проводят операции по замене тазобедренного сустава. Ортопед и травматолог Павел Семиченков перечислил неочевидные признаки его разрушения.
Самым стандартным симптомом при болезни является боль, которая обычно локализуется в паху и может отдавать в бедро и колено. Неприятные ощущения усиливаются при длительной ходьбе, а также при любой другой физической нагрузке.
Травматолог подчеркнул, что не все профессиональные врачи сразу распознают проблему с тазобедренным суставом. Часто пациенты сталкиваются с болью исключительно в колене.
Эксперты лечат какие-либо мелкие нарушения, однако сам источник возникшей болезни остается незамеченным.
Вместе с этим боль с наружной стороны тазобедренного сустава необязательно указывает на патологический процесс в нем. Зачастую симптом появляется при проблемах пояснично-крестцового отдела позвоночника, уточнили в Aif.ru.
Недавно кардиолог Мария Чайковская рассказала, что при употреблении всего одной сосиски в день повышается риск развития сразу 11 опасных заболеваний.