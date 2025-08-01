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Космонавт Платонов рассказал о восторге от первого полета в космос

Олег Платонов выразил благодарность России и «Роскосмосу».

Источник: Аргументы и факты

Российский космонавт Олег Платонов, который впервые отправился в орбитальный полет, рассказал, что испытал восторг и счастье. Видео с его комментарием опубликовала пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Находясь на космическом корабле и облетая нашу родную планету, я испытывал неописуемое счастье и восторг», — сообщил космонавт.

Он выразил благодарность, в частности, России, США и «Роскосмосу» за уникальную возможность. Олег Платонов пообещал выполнить все поставленные перед ним задачи «на отлично».

Ранее сообщалось, что американский космический корабль Crew Dragon с Олегом Платоновым на борту успешно стартовал к МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на 2 августа в 10:12 по Москве.