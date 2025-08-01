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Собака заразила женщину опасной бактерией: женщина умерла после того, как животное облизало ее

DM: в Британии женщина умерла от септического шока после общения с собакой.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Британии скончалась от септического шока после того, как заразилась опасной бактерией во время общения с собакой. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

83-летняя Джун Бакстер находилась дома одна, когда случайно получила незначительный порез. Однако ей все равно потребовалась помощь, поэтому она пригласила к себе свою внучку. Девушка приехала к бабушке с собакой.

После этого женщина была госпитализирована в больницу из-за ухудшения состояния. Спустя шесть дней Бакстер умерла.

Согласно данным врачей, британка скончалась от септического шока, заразившись бактерией Pasteurella multocida — чаще всего она встречается во рту домашних животных. Инфекция могла попасть в организм женщины после того, как собака внучки лизнула ее руку.

Ранее KP.RU сообщал, что в США амеба съела мозг женщины, которая промыла нос сточной водой из-под крана.