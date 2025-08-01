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В НАСА оценили встречу глав космических ведомств России и США

НАСА: встреча глав космических ведомств РФ и США была позитивной.

Источник: Комсомольская правда

В НАСА оценили встречу глав космических ведомств России и США. Там заметили, что встреча Дмитрия Баканова, главы Роскосмоса, с Шоном Даффи, временно исполняющим обязанности руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), прошла в конструктивном ключе. Об этом заявил заместитель главы НАСА Кеннет Бауэрсокс.

«Позвольте мне просто сказать, что это было по-настоящему позитивным. Мне показалось, что у них установился отличный контакт. Думаю, они заложили основы того, что способно превратиться в хорошие отношения», — сказал Бауэрсокс на пресс-конференции.

Как мы помним, 1 августа 2025 года с космодрома стартовал космический корабль Crew Dragon, на борту которого находился экипаж миссии Crew-11, направлявшийся к Международной космической станции (МКС). Позже Бауэрсокс заметил, что несмотря на отношения между странами на мировой политической арене, Роскосмос и НАСА продолжают перспективное сотрудничество и поддерживают продуктивный диалог.