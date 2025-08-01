РКН начал проверять культовый альбом репера Гуфа

Как сообщало URA.RU ранее, челябинский миллиардер из списка Forbes Игорь Рыбаков захотел удалить со всех площадок первый альбом Гуфа «Город дорог». Для этого он решил выкупить права на композиции за 95 миллионов рублей. Такой шаг он мотивировал тем, что песни из альбома романтизируют алкоголь и безнравственный образ жизни.