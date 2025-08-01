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В течение августа в Екатеринбурге будут запрещать продажу алкоголя

В Екатеринбурге в августе будут запрещать продажу алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в течение августа будет запрещена продажа алкоголя в разных районах города. Такие меры связаны с проведением Дня города и другими праздничными мероприятиями. Соответствующее постановление подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов.

Согласно документу, 9 августа с 10:00 до 23:00 горожане не смогут купить алкогольные напитки в границах улиц Малышева — 8 Марта — Бориса Ельцина — Челюскинцев — набережной Рабочей молодежи — улицы Пушкина.

10 августа с 08:00 до 15:00 алкогольная продукция не будет продаваться в границах улиц Бориса Ельцина — Челюскинцев — набережной Рабочей молодежи.

С 13 по 16 августа с 08:00 до 19:00 уральцы не смогут купить спиртные напитки на улице Кирова, от улицы Викулова до улицы Заводской.

Кроме того, 15 августа с 16:00 до 22:00 продажа алкоголя будет приостановлена в границах улиц Малышева — 8 Марта — проспекта Ленина — улицы Пушкина.

16 августа с 08:00 до 23:00 ограниченная будут действовать в границах улиц Маршала Жукова — Хохрякова — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.

Также с 16 по 17 августа с 10:00 до 23:00 горожане не смогут купить алкоголь на улице Репина, от улицы Светлореченской до Шайтанского переулка.

23 августа с 10:00 до 23:00 продажа алкоголя будет запрещена на территории парка Маяковского, в Базовом переулке, от улицы Яламова до улицы Машинной. А также на улице Ткачей и в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей.

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