В течение августа в Екатеринбурге будут запрещать продажу алкоголя

23 августа с 10:00 до 23:00 продажа алкоголя будет запрещена на территории парка Маяковского, в Базовом переулке, от улицы Яламова до улицы Машинной. А также на улице Ткачей и в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей.