Российские археологи нашли под Нижним Новгородом зуб мамонта

В Почаинском овраге Нижнего Новгорода российские археологи обнаружили зуб мамонта. Об этом в пятницу, 1 августа, рассказал губернатор области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
— Исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад, — уточнил он в публикации.
1 июля фотограф-натуралист также обнаружил в одном из водоемов Икрянинского района Астраханской области бивни мамонта длиной три метра. Уникальную находку заметили на глубине около девяти метров. Останки животного сохранились отлично, что является большой редкостью для этого региона.
Недавно аргентинские палеонтологи во время раскопок нашли часть скелета, который принадлежит древнему виду динозавра. Исследователи проанализировали останки, после чего пришли к выводу, что они относятся к динозавру-зауроподу из семейства реббахизаврид.
Глава проектов департамента маркетинга амурского агентства гостеприимства Ирина Палаева выразила мнение, что уникальное кладбище динозавров, которое находится в черте города Благовещенска, необходимо добавить в реестр объектов научно-популярного туризма и сделать открытым для посещения.