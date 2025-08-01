В Воронежской области назначено два новых прокурора

Юрий Болдырев родился в 1987 году, имеет высшее юридическое образование, окончил Воронежский государственный университет (ВГУ). На службу в органы прокуратуры принят в феврале 2009 года. В разные годы работал помощником, старшим помощником, а также заместителем прокурора Советского района города Воронежа, с июля 2018 года — заместителем прокурора города Воронежа. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области.