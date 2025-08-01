Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

По информации КУП «СМЭП» Мингорисполкома, в ночь на 2 августа планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: пр. Пушкина (от ул. Притыцкого до ул. Матусевича), пр. Жукова — пр. Дзержинского (развязка), пр. Дзержинского (от ул. Голубева до ул. Космонавтов), ул. Рафиева, ул. Сергея Есенина, ул. Уборевича, ул. Руссиянова, ул. Некрасова, ул. Скрипникова, а также вблизи учреждений образования Заводского, Ленинского, Московского, Октябрьского, Центрального и Фрунзенского районов.