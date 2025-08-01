РКН: доступ к альбому «Город дорог» рэпера Гуфа возможен на основании суда

Доступ к музыкальному альбому «Город дорог» рэпера Гуфа, выпущенному в 2007 году, сейчас возможен на основании суда. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
«Ограничение доступа к контенту возможно на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя», — говорится в сообщении.
В РКН отметили, что ведомство рассматривает подобные обращения в установленном порядке. Представители Роскомнадзора также напомнили, что россияне также могут сообщать о наличии и распространении в Сети информации, запрещенной на территории РФ.
Ранее KP.RU сообщал, что челябинский миллиардер Игорь Рыбаков выкупил самый известный альбом Гуфа «Город дорог» за 95 млн рублей. При этом сам мужчина заявил, что намерен уничтожить музыкальный альбом.