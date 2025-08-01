Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РКН: доступ к альбому «Город дорог» рэпера Гуфа возможен на основании суда

В Роскомнадзоре заявили, что решение об удалении альбома «Город дорог» с платформ может принять Мосгорсуд.

Источник: Комсомольская правда

Доступ к музыкальному альбому «Город дорог» рэпера Гуфа, выпущенному в 2007 году, сейчас возможен на основании суда. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«Ограничение доступа к контенту возможно на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя», — говорится в сообщении.

В РКН отметили, что ведомство рассматривает подобные обращения в установленном порядке. Представители Роскомнадзора также напомнили, что россияне также могут сообщать о наличии и распространении в Сети информации, запрещенной на территории РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что челябинский миллиардер Игорь Рыбаков выкупил самый известный альбом Гуфа «Город дорог» за 95 млн рублей. При этом сам мужчина заявил, что намерен уничтожить музыкальный альбом.