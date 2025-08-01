Врач Поляков рассказал, сколько кусков арбуза можно съесть за день

В среднем человек может употреблять не более 400−500 граммов арбуза в день. Об этом рассказал врач-диетолог Антон Поляков.
Он отметил, что дозировка зависит от самих арбузов и от того, насколько они богаты полезными веществами.
— Если говорить о хорошем арбузе без включения различных вредных компонентов, то в день можно употреблять в среднем полкилограмма. То есть с учетом того, что это водянистая структура, то безопасным считается 400−500 граммов фруктов, ягод в день. В пересчете на фруктозу и другие параметры, — заявил специалист.
Одна долька арбуза весит примерно 150 граммов, поэтому ежедневная безопасная норма приравнивается к трем-четырем большим долькам, передает Aif.ru.
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, при покупке арбуза не стоит допускать, чтобы продавец разрезал его для демонстрации спелости ягоды. По ее словам, неизвестно, насколько чистый нож у продавца и что им резали. Она также назвала лотереей покупку арбуза на трассе. Диетолог добавила, что покупать половину арбузов и дынь в магазинах можно при уверенности, что они хранятся в правильных условиях.