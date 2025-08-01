Врач Поляков рассказал, сколько кусков арбуза можно съесть за день

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, при покупке арбуза не стоит допускать, чтобы продавец разрезал его для демонстрации спелости ягоды. По ее словам, неизвестно, насколько чистый нож у продавца и что им резали. Она также назвала лотереей покупку арбуза на трассе. Диетолог добавила, что покупать половину арбузов и дынь в магазинах можно при уверенности, что они хранятся в правильных условиях.