В Роскомнадзоре рассказали, когда ограничат доступ к альбому Гуфа «Город дорог»

Альбом российского рэпера Алексея Долматова (псевдоним Guf — прим. «ВМ») «Город дорог» удалят, когда МВД и суд признают данные материалы пронаркотическими. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в Роскомнадзоре.
На данный момент ведомство проводит мониторинг материалов. При необходимости весь контент передадут для дальнейшего анализа экспертам, передает RT.
31 июля миллиардер из Челябинска Игорь Рыбаков заплатил 95 миллионов рублей, чтобы выкупить первый альбом «Город дорог» рэпера Долматова — теперь он намерен удалить песни со всех площадок.
Рэп-исполнитель Гуф, в свою очередь, намерен создать новый музыкальный лейбл с владельцем реабилитационного центра, где он проходил лечение после инцидента в бане. Артист выразил желание запустить проект, аналогичный «Газгольдеру» исполнителя Басты.
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