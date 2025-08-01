Труп к дверям родителей: учительница хотела жестоко убить российского школьника

Школьную учительницу из подмосковной Шатуры признали невменяемой после попытки организовать убийство девятиклассника, в которого она была влюблена с младшей школы. С 2015 года женщина находится в психиатрической лечебнице закрытого типа. О подробностях этой шокирующей истории пишет NEWS.ru.
Запись оперативной съемки, на которой Юлия Симонова подробно объясняет заказчику, какой она хотела бы видеть расправу над подростком, попала в СМИ в середине 2010-х годов.
Женщина заявляла, что хочет, чтобы подростку было больно. Она требовала сломать ему одну руку, ноги, отбить почки, но не трогать лицо.
Потом она хотела посмотреть, в каком он будет состоянии, как он будет мучиться, и вместе его добить. Труп заказчица планировала подбросить к дверям родителей.
Учительница выбрала исполнителем заказа бывшего профессионального спортсмена, своего старого знакомого. Ему она пообещала заплатить 100 тысяч рублей. Однако подельник на тот момент уже сообщил о заказе полиции и работал под прикрытием силовиков.
В эфире ток-шоу на федеральном телеканале мужчина рассказал, что при последующем обсуждении задания Симонова просила о еще более жестоких методах расправы. Она требовала обязательно отбить ему половые органы.
Симонова сначала была педагогом начальной школы, но позже стала учителем музыки. Она держала мальчика ближе к себе, убеждая всех в том, что у него какой-то особый музыкальный талант.
Также она одаривала его то дорогим телефоном, то ноутбуком, а в шестом классе подарила ему скутер. Родители были в шоке и компенсировали педагогу эту покупку.
У женщины было двое своих детей — мальчиков, которым она не могла порой даже купить обувь по сезону.
В девятом классе мальчик отдалился от навязчивой учительницы и стал встречаться с ровесницей втайне от нее. Это и стало причиной для конфликта. У отвергнутой учительницы возникла идея о расправе.
Симонову после задержания отправили в СИЗО, где она пребывала под особым надзором. Ей грозило до 20 лет колонии по тяжкой статье, однако вскоре психолого-психиатрическая экспертиза выявила у нее ментальное расстройство.
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