Путин заявил о готовности РФ ждать переговоров с Украиной: главное об СВО 1 августа

Путин заявил, что Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешел под контроль российских военных за несколько дней до того, как об этом было объявлено официально Министерством обороны. По его словам, в это время на территории населенного пункта проводились работы по обеспечению полной зачистке пункта.