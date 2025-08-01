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Москву накрыла яркая гроза, ожидается сильнейший ливень. Видео

В Москве начался сильный ливень, яркая гроза накрыла столицу. Об этом сообщают журналисты. В местном МЧС жителям рекомендуют парковаться в безопасных местах, а также не ходить под рекламными щитами.

Гроза накрыла столицу вечером.

В Москве начался сильный ливень, яркая гроза накрыла столицу. Об этом сообщают журналисты. В местном МЧС жителям рекомендуют парковаться в безопасных местах, а также не ходить под рекламными щитами.

«Москву накрыла яркая гроза. Сильный ливень местами продлится до утра завтрашнего дня», — пишет telegram-канал Baza. Московское МЧС предупреждает об усилении ветра до 17 метров в секунду и очень сильном дожде. В ведомстве рекомендуют парковаться в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.