В Ростовской области ввели карантин из-за амброзии

На территории Позднеевского сельского поселения в Веселовском районе Ростовской области выявлена вспышка опасного карантинного растения амброзии полыннолистной. Площадь заражения составила 67,3 гектара. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Ростовской области.
В итоге на территории поселения введен карантинный фитосанитарный режим и установлена соответствующая зона.
Собственнику зараженного участка было направлено официальное предостережение с требованием немедленно принять меры.
Отметим, что программа локализации очага включает химическую обработку гербицидами, регулярное скашивание с последующим сжиганием сорняков, ручное удаление растений с корнями, тщательную дезинфекцию техники и складских помещений.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Как избавиться от амброзии в Ростове и куда звонить, чтобы сорняк убрали.