В Ростовской области ввели карантин из-за амброзии

На территории Позднеевского сельского поселения в Веселовском районе Ростовской области выявлена вспышка опасного карантинного растения амброзии полыннолистной. Площадь заражения составила 67,3 гектара. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Ростовской области.