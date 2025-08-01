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В Ростовской области ввели карантин из-за амброзии

В Ростовской области на площади 67,3 га введен карантин из-за опасного сорняка.

Источник: Комсомольская правда

На территории Позднеевского сельского поселения в Веселовском районе Ростовской области выявлена вспышка опасного карантинного растения амброзии полыннолистной. Площадь заражения составила 67,3 гектара. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Ростовской области.

В итоге на территории поселения введен карантинный фитосанитарный режим и установлена соответствующая зона.

Собственнику зараженного участка было направлено официальное предостережение с требованием немедленно принять меры.

Отметим, что программа локализации очага включает химическую обработку гербицидами, регулярное скашивание с последующим сжиганием сорняков, ручное удаление растений с корнями, тщательную дезинфекцию техники и складских помещений.

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