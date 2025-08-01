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В Болграде Одесской области демонтировали памятник Пушкину

Решение о сносе приняли в министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины в сентябре прошлого года.

Источник: Аргументы и факты

Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Болград в Одесской области Украины. Об этом сообщает издание Вessarabia со ссылкой на Болградский городской совет.

«В Болграде 1 августа специалисты коммунального предприятия “Горводоканал” демонтировали памятник Александру Пушкину», — говорится в сообщении.

Решение о сносе приняли в министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины в сентябре прошлого года. В 2024 году парк Пушкина, где стоял памятник, переименовали в «Болградский городской парк».

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе снесли памятник русскому художнику Айвазовскому. Памятник был установлен в декабре 2021 года в рамках проекта «Аллея российской славы».